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Kadıköy'de şarbon paniği

İstanbul'da bir firmaya yurt dışından gönderilen zarf, "şarbonlu" olabileceği şüphesiyle paniğe neden oldu.

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Kadıköyde şarbon paniği

Kadıköy'de bir firmaya kargoyla yurt dışından gönderilen zarf, "şarbonlu" olabileceği şüphesiyle paniğe neden oldu.

Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak'ta bir iş merkezinde faaliyet gösteren medikal firmasına, İrlanda'dan kargoyla içinde fatura olduğu belirtilen zarf geldi.

Zarfı teslim alan firma yetkilisi, kötü kokular duyması üzerine durumu çalışma arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşları da aynı kokuyu alınca durumun bildirilmesi üzerine iş yerine polis ekibi sevk edildi.

Polisler yaptıkları incelemede, zarf içinde herhangi bir toz bulamadı. Zarfı detaylı incelemesi için olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri de herhangi bulguya rastlamadı.

Temasa geçilen kargo firması yetkililerinin, başka bir firmaya gönderilen boya ham maddesinin kokusunun zarfa geçmiş olabileceği belirttiği öğrenildi.

Etiketler: kadıköy, şarbon, istanbul şarbon
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