Kadıköy'de köpeğe şiddet uygulayan şahsa gözaltı

Binanın girişinde yatan köpeğe defalarca vurdu. Ardından köpeği sürükleyerek dışarı attı.
Olay, İstanbul Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir grup mahalleli, saldırganı yakalayarak polise teslim etti.
Şüpheli, gözaltına alınarak Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Aynı mahallede yaşayan 20 hayvansever, şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.
Köpeğe şiddet uygulayan şahısın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA