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Kadıköy'de denize giren kişi boğuldu

İstanbul Kadıköy'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

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Kadıköyde denize giren kişi boğuldu

İstanbul Kadıköy Moda sahilinde denize giren bir kişinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler arama çalışması sonucunda kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi dalgıçların yardımıyla sudan çıkardı.

Vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin ambulansa taşıdığı kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: moda sahili, kadıköy, İstanbul, deniz, boğulma
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