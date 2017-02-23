KADEM ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik ekonomik ve sosyal uyum projesi kapsamında İstanbul'da ve Ankara'da yaşayan Suriyeli nüfus üzerinde bir envanter çalışması yaparak sığınmacıların niteliklerini ölçeceklerini bildirdi.

Yılmaz, Başbakanlık Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik ekonomik ve sosyal uyum projesi basın lansmanı ve protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kurum olarak Gaziantep'te temsilcilik açtıktan sonra oradaki en büyük sorunun sığınmacı kadınlar olduğunu gördüklerini belirtti.

3 yıl sürecek saha çalışması

Hazırladıkları proje sonucunda, Suriyeli kadınların akademik ve entelektüel tecrübelerini topluma kazandırılması gerektiği üzerinde durduklarını ifade eden Yılmaz, bu kapsamda AFAD ile yollarının kesiştiğini ve bir protokol hazırladıklarını dile getirdi.

Yılmaz, proje kapsamında 3 yıl sürecek bir saha çalışması yapacaklarını anlatarak sığınmacı kadınlara ve çocuklara rehabilitasyon hizmeti, girişimcilik, estetik ve dil eğitimi vereceklerini açıkladı.

Suriyelilere yönelik nüfus dışında bir envanter olmadığına da değinen Yılmaz, "Akademik bir jüri, sivil toplum örgütleri, alanında uzman araştırma şirketleriyle birlikte İstanbul'da ve Ankara'da yaşayan Suriyeli mülteci nüfusu üzerinde bir envanter çalışması yapacağız. Niteliklerini ölçeceğiz." dedi.

Günü kurtaran değil, uzun vadeli çözümler

KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise şair Edmond Jabes'in "Konukseverlik kadar hiçbir şey sevindiremez mülteciyi, çünkü o göklere sığınmış kuşlar kadar kırılgandır." sözlerine atıfta bulunarak kadınların sığındıkları ülkelerde hayatın bütün yükünü omuzlarında taşıdığını söyledi.

Eşi, oğlu, kardeşini kaybetmiş, geride kalanlara bir nefes, bir damla su, bir lokma ekmek, biraz umut olmaya çalışan sığınmacı annelerin varlığına işaret eden Bayraktar, "Gelecekleri belirsiz bir yaşamın elinden tutunmaya çalışan kadınlar, savaş, açlık, cinsel istismar ve hepsinin ötesinde kendi halkını katleden bir diktatörden kaçan bu insanlara karşı insani sorumluluklarımız var." dedi.

Güvenlik, barınma, sağlık gibi en temel ihtiyaçların sağlanması gereken imkanların başında geldiğini vurgulayan Bayraktar, gerek devlet gerek yardımseverler gerekse sivil toplum kuruluşları eliyle bunların sağlandığını hatırlattı.

"Unutmamalıyız ki onların her biri bizler gibi kadındır"

Proje kapsamında çekilen "Ayrılık" belgeselinde savaş öncesinde Suriye'de Fransızca, matematik öğretmeni, ressam, ekonomist ve inşaat mühendisi olarak çalışan kadınların hikayesini izlediklerini aktaran Bayraktar, şunları söyledi:

"Nitelik sahibi birçok mülteci kadın var. Bunlar iş bulamıyor veya kayıt dışı sektörlerde istismara açık şekilde düşük maaşlı işlerde çalışmak durumunda kalıyor. Belgeselde izlediğimiz bu kadınlar, mücadeleci ruhlarıyla sağlam bir hayat savaşı veriyorlar. Nitelik olarak onlardan farkı olmayan ama yeniden ayakta durmak için biraz cesarete biraz desteğe ihtiyaç duyan kadınlar da var. Bugün imza attığımız bu projeyle bu kadınlara destek olacağız inşallah. Esas mesele benimsemek ve el uzatmaktır. Ülke olarak tüm mazlumlara benimseyen, sahip çıkan bir tavırla yaklaştık. Unutmamalıyız ki onların her biri bizler gibi kadındır, çocuktur, insandır. Umutları, gelecek planları olan insanlardır. Bu nedenle sadece temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamalı, onlara bir gelecek umudu sunmalıyız."