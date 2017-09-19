Kaçkar Dağları'nın zirvesinde eğitim verilecek

Rize'de, AFAD Başkanlığının planlı eğitim faaliyetleri kapsamında "Yüksek İrtifada ve Buzulda Arama Kurtarma Eğitimi", Kaçkar Dağları'nın zirvesinde gerçekleştirilecek.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de arama ve kurtarma ekiplerinin uluslararası standartlara kavuştuğunu belirtti.

Rize'de gerçekleştirilecek eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki Türkiye'de afetler yaşanmasın. Ancak yaşanan doğal afetler sonrasında arama kurtarma çalışmalarının konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi, halkın afetler konusunda bilinçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması büyük önem taşıyor. Kaçkar Dağları'nın zirvesinde gerçekleştireceğiniz eğitim faaliyetlerini kazasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum."

Arama kurtarma eğitimi 18-22 Eylül tarihlerinde yapılacak ve 35 ilden 62 arama kurtarma teknisyeni ile AFAD Başkanlığından 15 eğitimci katılacak.