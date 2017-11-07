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Kaçarken yakalanan şüpheli, terör örgütü üyesi çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şişme botla yurt dışına kaçmak isteyen DHKP-C terör örgütü üyesi bir kişi tutuklandı.

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Kaçarken yakalanan şüpheli, terör örgütü üyesi çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şişme botla yurt dışına kaçmak isteyen DHKP-C terör örgütü üyesi bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, tek kişilik şişme botla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmak istediği öne sürülen kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum açıklarında yakalandı.

Sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli C.E'nin, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmada kimlik bilgileri tespit edildi.

Yapılan araştırmada, C.E. hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan 6,5 yıl hapis cezası kararı verdiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA 

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