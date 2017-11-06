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Kaçarken yakalan şüpheli, terör örgütü üyesi çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şişme botla yurt dışına kaçmak isteyen DHKP-C terör örgütü üyesi bir kişi yakalandı.

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Kaçarken yakalan şüpheli, terör örgütü üyesi çıktı

Alınan bilgiye göre, tek kişilik şişme botla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmak istediği öne sürülen kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum açıklarında yakalandı.

Sahte kimlik kullandığı belirlenen şüphelinin, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmada kimlik bilgileri tespit edildi.

Yakalanan C.E. hakkında DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şüpheli, terör örgütü, bodrum, Muğla
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