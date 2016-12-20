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Kaçarken nehre atlayan FETÖ şüphelisi kayboldu

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerinin kovalamacasının ardından ailesinin bulunduğu otomobilden inerek nehre atlayan kişi aranıyor.

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Kaçarken nehre atlayan FETÖ şüphelisi kayboldu

Edirne'nin Meriç ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ile yaşanan kovalamaca sonucu ailesinin bulunduğu otomobilden inerek Meriç Nehri'ne atlayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kayboldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Yunanistan sınırına yakın Umurca köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Fevzi K. idaresindeki 22 UN 913 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü ile jandarma ekipleri arasında yaşanan kovalamacanın ardından otomobil, nehir kenarında durduruldu.

Bu sırada, İzmir'deki Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan, HAVELSAN'dan daha önce ihraç edilen mühendis Mustafa Z, araçtan inerek Meriç Nehri'ne atladı.

Mustafa Z, bir süre sonra gözden kayboldu. AFAD ekipleri, arama çalışmalarına rağmen Mustafa Z'yi bulamadı.

Göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen otomobil sürücü Fevzi K. ile nehre atlayan şüphelinin KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumunda sosyoloji öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilen eşi Esra Z. ile Milli Eğitim Bakanlığında görevliyken ihraç edilen uzman Mesut Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Esra Z. ve Mesut Y. hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

Esra Z, 1,5 ve 3 yaşındaki çocukları ile diğer şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Meriç Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Etiketler: Meriç nehri, fetö, fetö şüphelileri
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