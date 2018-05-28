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Kaçan koyunlar parkta otlarken bulundu

Adana'da bir ağıldan kaçan 110 koyun, 2 kilometre mesafedeki çocuk parkında otlarken bulundu.

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Adana Çukurova'da hayvancılıkla uğraşan Mehmet Cantekin, koyunlarının ağılda olmadığını fark edince polise başvurdu.

Bölgeye giden polis ekibi, Cantekin'le birlikte mahallede arama yaptı. Koyunları bulabilmek için dışkılarını takip eden Cantekin ve polisler, yaklaşık bir saat sonra hayvanları 2 kilometre mesafedeki parkta otlarken buldu.

Mehmet Cantekin, koyunlarını kontrol etmek için kalktığında hayvanların yerinde olmadığını fark ettiğini belirtti.

Komşusunun koyunların kaçtığını söylemesi üzerine durumu polise bildirdiğini anlatan Cantekin, "Polislerle birlikte 1 saat arama sonunda koyunları bulduk. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: çocuk parkı, ağıl, Adana
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