  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Kaçakları, Yunanistan diye Tekirdağ'da bıraktılar

İnsan tacirleri, Yunanistan'a götürmek için kişi başı 2 bin dolar aldıkları Pakistanlı 27 kaçağı Yunanistan diyerek Tekirdağ'da bıraktı.

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Kaçakları, Yunanistan diye Tekirdağda bıraktılar

Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Yukarı Kılıçlı mevkiinde yol kenarı ve ağaçlık alanda bazı şahısları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma ve merkez Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittikleri bölgede ağaçlık alanda 27 kaçak Pakistanlı buldu. Eksi 3 dereceye düşen soğuk havada oldukça üşüdükleri görülen kaçakların jandarma tarafından dağıtılan battaniye ile ısınmaları sağlandı.

Yunanistan'a gitmek için 2 bin dolar ödediler

Kaçakların, İstanbul'da anlaştıkları insan tacirlerine kendilerini Yunanistan'a götürmeleri karşılığında 2 bin dolar para ödedikleri belirtildi. İstanbul'dan bir araca bindirilen kaçakların Edirne'ye götürüldüğü ancak kentteki sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle, insan tacirlerinin kaçakları Tekirdağ'a getirdikleri öğrenildi. Tekirdağ-Malkara karayoluna gelen insan tacirleri burada kaçakları, 'Yunanistan'a geldik' diyerek ağaçlık alana bırakıp, kayıplara karıştı.

Jandarma, gözaltına aldığı kaçak 27 Pakistanlı ile ilgili soruşturma yürütürken, insan tacirlerini yakalamak için de çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, kaçaklar, Pakistan, insan tacrleri, Tekirdağ, jandarma
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