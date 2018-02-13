Kaçakları taşıyan bot Meriç Nehri'nde alabora oldu

İddiaya göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bot, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken alabora oldu.

Sınırda nöbet tutan hudut askerlerinin yardım çığlıkları duyduklarını belirtmeleri üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.

Görgü tanıkları lastik botta 8-10 kişilik bir grubun olduğunu anlattı.

Patlamış lastik bot bulundu

Ekipler, nehirde botlarla arama çalışması başlattı. Arama sırasında kaçaklara ait olduğu düşünülen patlamış lastik bot da bulundu.

Çocuk cesetlerine ulaşıldı

Nehirde su seviyesinin çok yüksek ve akıntının fazla olması nedeniyle AFAD ekipleri yaklaşık 12 kilometrelik bir alanda arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü sırada Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında 5-6 yaşlarında erkek çocuk cesedine ulaşıldı.

Aynı noktanın yakınında 3 yaşlarında bir erkek çocuğun daha cesedi bulundu.

Cesetlerin, sabah saatlerinde battığı belirtilen kaçak grubundan olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AA