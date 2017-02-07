Kaçakçıların yöntemi polisleri bile şaşırttı

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri 06 EE 4453 plakalı kamyonetti durdurdu.

Ekipler, kamyonetin kasasında yaptıkları incelemede 17 çelik kapı olduğunu fark etti.

Kapıların parçalarını söken ekipler, 13'ünün içerisinde zulalanmış gümrük kaçağı 8 bin 480 puro ve 5 bin 520 paket sigara ele geçirdi.

Araca el koyan ekipler, sürücü Mehmet Ş'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.