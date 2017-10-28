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Kaçakçılar, sigaraları tırın dingil lastiğine gizlemiş

Çorum'da bir tırın dingil lastiğine gizlenmiş 5 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Kaçakçılar, sigaraları tırın dingil lastiğine gizlemiş

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonucu sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen F.A'nın (35) kullandığı tırı kent girişinde durdurdu.

Tırda arama yapan ekipler, kaçak sigaraların aracın dingil lastiklerine gizlendiğini belirledi. Güvenli bir bölgeye çekilen tırın dingil lastiklerini söken ekipler, 5 bin 30 paket kaçak sigara buldu.

Sürücü F.N. gözaltına alındı.

Yetkililer, kaçak sigaraların tırın dingil lastiğine gizlenerek taşınmasıyla ilk kez karşılaştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: çorum, kaçak sigaralar, tır
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