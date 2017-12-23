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Buradasınız : » » Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

Adana’da kaçak tavuk kesimhanesine polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Kesimhanede, 3 bin adet canlı ve 3 ton da kesilmiş tavuk eti ele geçirildi.

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Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

Kaçak tavuk kesimhanesi işletildiği ihbarı alan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri dün akşam saatlerinde polisin de desteği ile Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi’nde bir kesimhaneye baskın düzenledi.

Kaçak tavuk kesimhanesinde, 3 bin adet canlı ve 3 ton da kesilmiş tavuk eti ele geçirildi. Kesilmiş etler imha edilirken, canlı tavuklar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı yapılacak incelemenin sonunda belli olacak.

Kesimhanede kesilen tavukların, lokantalara satıldığı ve özellikle tavuk kıymasından yapılan kebaplarda kullanıldığı öğrenildi.

Polis baskın sırasında kesimhanede bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zabıta ekipleri kesilen tavuklara ait atıklar kötü görüntü sergilediği için kaçak kesimhaneye ceza yazdı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: zabıta, polis, kaçak tavuk, Adana
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