  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Kaçak sigaranın "ana dağıtım merkezi" ortaya çıkarıldı

Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'ndeki bazı illere kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı ileri sürülen "ana dağıtım merkezi" ortaya çıkarıldı.

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Kaçak sigaranın &quot;ana dağıtım merkezi&quot; ortaya çıkarıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'ndeki bazı illere kaçak sigara sevkıyatı yapıldığı ileri sürülen "ana dağıtım merkezi" ortaya çıkarıldı, kaçak sigara ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden nakledilen bandrolsüz kaçak sigaraların Menemen ilçesindeki bir çiftlik evine getirilerek buradan piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adresi takibe alan ekipler, depo olarak kullanılan çiftlik evi ile kaçak sigaraları almaya gelen 2 kapalı kasa kamyonete operasyon düzenledi.

Aramalarda 325 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara ticareti yaptıkları iddiasıyla evin sahibi ve 2 araç şoförü gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılar E.K (25), B.D (45) ve T.K (47) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "kaçakçılık" suçundan tutuklandı.

"Ana dağıtım merkezi"

Operasyonun yapıldığı çiftlik evinin kaçak sigaraların depolandıktan sonra kentteki çeşitli noktalara sevkedildiği ana dağıtım merkezi" konumunda olduğu öğrenildi.

Tutuklanan şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantıları araştırılırken operasyonda, kaçakçıların yeni yöntemi de deşifre edildi. Daha önce yüklü miktardaki gümrüksüz sigaraların nakliyesinde tır veya kamyon tercih edilirken kontrollerden kurtulmak için kamyonet ya da daha küçük araçların kullanıldığı belirlendi.

Operasyonun yapıldığı çiftlik evinin, gümrüksüz sigaraların Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'ndeki bazı illere sevkiyatının yapıldığı "ana dağıtım merkezi" olduğu kaydedildi. 

Etiketler: Marmara Bölgesi, kaçak sigara, izmir, Ege Bölgesi
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