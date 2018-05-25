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Kaçak sigara için kamyona özel düzenek

Batman Hasankeyf'te bir kamyonun dorsesinin altında "özel düzenek" ile gizlenen 35 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 23:16





