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Kaçak sigara için kamyona özel düzenek

Batman Hasankeyf'te bir kamyonun dorsesinin altında "özel düzenek" ile gizlenen 35 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir kamyonun dorsesinin altına "özel elektronik düzenek" kurularak gizlenen 35 bin 560 paket kaçak sigara bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Hasankeyf girişinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, dorsenin altına yapılmış ve elektronik sistemle açılan "özel düzenek" tespit edildi.

Sistemin çalıştırılmasının ardından yana açıldığı görülen dorsenin altına gizlenmiş çeşitli markalarda 35 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu yıl terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 100 bini aşkın kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: Batman, sigara, kaçakçı
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