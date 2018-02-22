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Buradasınız : » » 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi

1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi yapılan depoya yapılan baskında 1 tondan fazla tütün ele geçirildi.

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1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi

Torbalı ilçesinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı. Pancar Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen baskında 1 tondan fazla kaçak tütün ve 3 milyon TL değerinde 2 adet sanayi tipi sigara makinesi ele geçirildi.

Baskın esnasında depoda bulunan 2 kişi kaçtı. Sigara sarma makinelerinin kontrolü için depoya gelen Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) yetkilileri, makinelerin yurt dışından getirildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA 

Etiketler: kaçak sigara, izmir, fabrika
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