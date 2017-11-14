Kaçak kuş avına 7 bin 772 lira ceza

Bir ihbarı değerlendiren Orman ve Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü, av koruma ile Çayeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmada ilçe merkezinde E.T'nin işyerinin üst katında yapılan aramada nesli koruma altında bulunan 9 adet florya (chloris chloris), 3 karabaşlı iskete (spinus spinus) ve 1 saka (carduelis carduelis) kafes içerisinde ele geçirildi.

Koruma altındaki kuşlara doğaya salınmak üzere el konuldu. E.T'ye Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürlüğünce bin 272 lira idari para cezası ve 6 bin 500 lira tazminat olmak üzere toplamda 7 bin 772 lira ceza kesildi.

AA