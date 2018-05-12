Kaçak "kızıl geyik" avcılarını, kriminal inceleme ele verdi

Ankara Şube Müdürlüğü Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekipleri, 4 kişinin otomobille gece far avı yaptıklarını belirledi.

Ekipler tarafından kaçak avcıların kullandığı otomobilde bulunan takozsuz tüfek, 2 büyük el projektörü ile üzerinde kan lekesi bulunan birer bıçak ve baltaya el konuldu.

Bıçak ve balta üzerindeki kan lekeleri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde kriminal incelemeye alındı. Doku ve kan örneklerinden, zanlıların kaçak olarak kızıl geyik avladıkları tespit edildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alınan türlerden olan kızıl geyiği avlayan kişilere, 14 bin 881 lira tazminat ve 2 bin 904 lira idari yaptırım olmak üzere 17 bin 785 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA