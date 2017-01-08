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Kaçak kazı yapan kardeşlere tutuklama

Bursa'nın İznik ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kardeş tutuklandı.

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Kaçak kazı yapan kardeşlere tutuklama

Bursa Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, önceki gece İznik ilçesi Hisardere Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgeye gelen O.K. ve Y.K. kardeşleri kazı yaptıkları esnada yakaladı.

Ekipler, şüphelilerin yanında 2 dedektör, kazma, yer altında malzeme olup olmadığını kontrol etmek için kullandıkları 2 şişleme aleti ele geçirdi.

Şüphelilerin üzerinde, kaçak kazı sonucu elde edilen tarihi eserleri alacak kişilerin kazının yeni yapılıp yapılmadığından emin olmak için istediği, eserin önünde çektirilmiş fotoğraflar ile çeşitli şifrelerin yazılı olduğu notlar ve kağıt paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K. ve Y.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: bursa, iznik, Kaçak kazı, tutuklama
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