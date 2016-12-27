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Kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstü

Kayseri'nin Talas ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı.

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Kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstü

Kayseri'nin Talas ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevlik Mahallesi'nde sit alanı kapsamındaki arazide izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Define bulmak için kazı yapan 10 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Kazı yerinde jeneratör, 2 matkap, 100 metre kablo, sinyal cihazı, detektör, 3 kürek ve 19 çekiç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler: sit alanı, Kaçak kazı
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