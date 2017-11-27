Kaçak içki üretmenin cezası ağır oldu

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın kendisine ait bağ evinde ve eklentilerinde izinsiz olarak alkollü içecek üreterek satış yaptığı bilgisini aldı.

Şahsa ait evde ve bahçesinde yapılan aramada, 365 litre damıtılmış alkol mamulü, bin kilo şıra, 20 kilo anason, 840 adet çeşitli ebatlarda içki konan şişe, 2 alkol yapımında kullanılan izinsiz alkol üretimi düzeneği, 2 alkol damıtma düzeneği, 1 alkol yoğunluk ölçme cihazı, 2 adet 5 metre uzunluğunda plastik hortum, 4 filtre, 2 tüp ve tüp ocağı, 9 adet çeşitli ebatlarda plastik bidon ele geçirildi.

Şahsa, 37 bin 230 lira ceza kesildi.

Kaçak avcılık

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde kaçak avlanan 300 kilogram yayın balığı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenli köyü D-100 karayolu üzerindeki yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, menşei, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan, 43'ü avlanma boyutlarının altında 300 kilogram yayın balığı ele geçirildi.

Otobüs şoförüne, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre bin 155 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA