Kaçak göçmenler arızalanan otobüste yakalandı

Çorum'un Kargı ilçesinde arızalandığı için yol kenarında bekleyen otobüsteki Afganistan ve Pakistan uyruklu 45 kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Beygircioğlu köyü yakınlarında 10 BA 185 plakalı otobüsün yol kenarında bekleme yaptığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, otobüste bulunan, ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 45 kişiyi yakaladı, şoförün arızalanan aracı terk edip kaçtığı belirlendi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, polise teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını, İstanbul'a gitmek istediklerini, otobüsün arızalanması üzerine şoförün kaçtığını söyledikleri öğrenildi.
Firari şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.