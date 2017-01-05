Kaçak elektriğe karşı şifreli sayaç sistemine geçiliyor

Elektrik tedariğini kesintisiz sağlamak ve kayıt dışı kullanımı engellemek için yaptıkları teknoloji çalışmalarını anlatan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde tüketilen elektriğin yüzde 70'den fazlasının kayıt dışı kullanıldığını söyledi.

Faturalandırılan tüketimin ise yüzde 20'sinin tahsil edilemediğini ifade eden Atalay, Dicle bölgesinde abone başına yıllık elektrik tüketiminin de Türkiye ortalamasının 3 katı seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Atalay, bölgedeki elektrik tüketiminin yaz ve kış aylarında 2 katına çıktığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yatırımlarımızın önemli bir kısmı kayıt dışı kullanımı önlemeye yönelik geliştirdiğimiz teknoloji projelerine gidiyor. ABD’li Oracle firması ve çözüm ortaklarıyla çok büyük bir proje başlattık. 100'ün üzerinde mühendis Diyarbakır'da Ar-Ge çalışması yapıyor. Bölgede 150 binin üzerinde aboneyi akıllı şebekeye bağladık. Şu an, oransal olarak Türkiye’nin en büyük akıllı şebeke ağı Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde bulunuyor. Yavaş yavaş sahada yeşil alan dediğimiz mahalleler oluşturuyoruz. Bu mahallelerde sayaçların tamamını uzaktan okuyabiliyoruz, ölçümlerini yapabiliyoruz. Bu şekilde teknolojik yatırımlarla bir mahallenin ne kadar kayıt dışı kullandığını, bu kullanımın hangi binada ve abone tarafından gerçekleştirildiğini belirleyebiliyoruz. Böylece, entegre bir bilişim altyapısı içerisinde dünyanın en gelişmiş sistemini kuruyoruz. Buraya kurulacak sistem fonksiyonel anlamda dünyada başka herhangi bir dağıtım altyapısında yok. Bu sistemin içerisinde müşteri ilişkileri yönetimi, faturalama, operasyonel yönetim sistemleri, ölçü yönetim sistemi, SCADA, kesinti ve iş gücü yönetimi, varlık yönetimi gibi birçok alt fonksiyonların yanı sıra uç birim olarak akıllı haberleşmeli sayaçlar var. Bu sayaçlar üzerine şifreleme fonksiyonunu da ekliyoruz, Ar-Ge ekiplerimiz bu sistemi 2017 sonu devreye alacaklar."

"Marta kadar 30 bin sayaç daha takılacak"

Sayacın, bilinen kayıt dışı elektrik kullanma yöntemlerinin tamamına karşı korumalı olduğunu işaret eden Atalay, "Bu sayaç tam fonksiyonel olarak devreye alındığında sayaçsız vatandaşın enerji alıp kullanması mümkün olmayacak. Bunlar için özel panolar geliştirdik ve bunların bulunduğu yapıda sayaçtan geçen toplam enerjiyi ölçen toplayıcı sayaçlarımız var. Bu çok gelişmiş sayaçtan 30 binden fazlasını mart ayına kadar sahaya monte etmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.