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Kaçak dağ keçisi avlayana 12 bin lira ceza

Muğla'nın Ula ilçesinde kaçak avlanan kişiye 12 bin lira ceza uygulandı.

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Kaçak dağ keçisi avlayana 12 bin lira ceza

Muğla'nın Ula ilçesinde kaçak olarak dağ keçisi avlayan kişiye 12 bin lira ceza verildi.

Karabörtlen Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılyaka Mahallesi'nde av yasağı olan bölgede dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucu H.Ö, avladığı dağ keçisiyle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin dağ keçisini, Köyceğiz Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'ndaki ormanlık alanda avladığını itiraf etmesi üzerine Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verildi.

Dağ keçisi ve av tüfeğine el koyan ekipler, H.Ö'ye 12 bin lira ceza kesti. 

Etiketler: Muğla, Ula, kaçak dağ keçisi avı, ceza
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