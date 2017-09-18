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Kaçak avlanmanın bedeli ağır oldu

Antalya'nın İbradı ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 30 bin lira ceza uygulandı.

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Kaçak avlanmanın bedeli ağır oldu

Antalya'nın İbradı ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 30 bin lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, İbradı'nın Ürünlü Mahallesi yakınlarındaki Katrancı mevkinde Kenan K'nin kullandığı 07 LMJ 72 plakalı hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 yaban keçisine ait et ve ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi. Koruma altında ve avlanması yasak olan keçiyi kaçak avlandığı belirlenen Kenan K'ye 30 bin lira ceza uygulandı.

Yaban keçisi etine de el konuldu. 

Etiketler: antalya, kaçak avlanma, 30 bin lira ceza
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