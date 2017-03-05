Kaçak avcılara rekor para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce geçen yıl, kaçak avlanan 7 bin 620 kişiye toplam 5 milyon 896 bin 721,64 lira idari ceza kesildi.

AA muhabirinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayvanlarını korumak için çabalarını sürdürüyor.

DKMP ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, kaçak avcılar tarafından avlanmak istenen 7 bin 322 yaban hayvanına el koyuldu.

Canlı/ölü halde bulunan hayvanlar arasında domuz, çakal, yaban keçisi, tilki ve ördeğin yanı sıra karaca, ceylan, kızıl şahin, kartal, doğan, kuğu, flamingo, turna, sülün ve keklikler de yer alıyor.

Ekipler, kurtardıkları hayvanları rehabilite ettikten sonra tabiata salıyor.

DKMP Genel Müdürlüğünce, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten geçen yıl 7 bin 620 kişiye (sosyal paylaşım sitelerinden 720) yasa dışı avcılıktan toplam 5 milyon 896 bin 721,64 lira idari ceza kesildi. Talep edilen tazminat miktarı 3 milyon 826 bin 50,04 lira oldu.

Ayrıca kaçak avlananların kullandığı 33 otomobil, 9 kamyonet, 4 motorlu tekne, 2 motosiklet ve 3 traktör ile bin 443 otomatik ve yarı otomatik tüfek, 120 ağ ve 46 aküye el koyuldu.

Kaçak avcılar kayıt altında

Genel Müdürlük tarafından av hayvanlarının üretimi, koruma-kontrolün etkin ve programlı bir şekilde yapılması, avcılar ile paydaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için avlak sistemi geliştirildi.

Sistemle planlı avcılığa geçilerek tabiata destek verilmesi anlamına gelen "Sürdürülebilir Av Yönetimi" faaliyetleri ile yaban hayatı daha etkin bir şekilde korunmaya başlandı.

Genel Müdürlüğün, 2013'te Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) yazılımını hizmete almasıyla avcılar kayıt altına alındı. Türkiye'de kayıtlı 239 bin 986 avcının veri tabanı oluşturularak sistem üzerinden avlanma izin belgesi almalarına imkan sağlandı.

Avcılık hizmetlerinden elde edilen gelirin tamamının sürdürülebilir yaban hayatı için harcandığı çalışmalar kapsamında, geçen yıl 145 bin 259 avlanma izin kartı satılması sonucu elde edilen gelir 12 milyon 45 bin 765 lira oldu.

Devlet ve genel avlakların tesisi çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında bin 98'i devlet avlağı, 990'ı genel avlak ve 49'u örnek ve özel avlak olmak üzere toplam yüzölçümü 72 milyon 255 bin 534,57 hektar olan 2 bin 137 avlak tescil edildi.

Bilinçli koruma için avcı eğitimleri düzenleniyor

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından halk eğitim merkezi müdürlükleri ve bölge müdürlükleri işbirliğinde geçen yıl 673 avcı eğitim kursu açıldı, bu kurslarda 16 bin 241 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Bilinçlendirme çalışmaları sonucu koruma çalışmalarında DKMP ekiplerine yardımcı olan avcılar, kısa bir süre önce yaban hayatı yemlemelerine de katıldı.