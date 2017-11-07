Kaçak avcılara ceza yağdı

Av Koruma ve Kontrol Ekipleri'nce kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan denetimlerde Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden Çorum'daki 122 avcıya, 114 bin 387 lira para cezası uygulayan ekipler, 16 yivsiz otomatik av tüfeğine de el koydu.

Cezai işlem uygulanan kişiler arasında avcılık belgesi olmayan kişilerin yanı sıra belgesi bulunmasına rağmen, av kotasını aşan kişilerin de yer aldığına işaret eden yetkililer, belgesiz şekilde 80 bıldırcın ile 5 "tahtalı" olarak bilinen güvercin avlayan ve bunları sosyal medya hesabından paylaşan kişiye ise toplamda 31 bin 809 lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Kaynak: AA