  • 07 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.86
    EURO 4.47
  • BIST 112583.34
    ALTIN 158.753
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kaçak avcılara ceza yağdı

Kaçak avcılara ceza yağdı

Çorum'da kaçak avlanmayla mücadele çalışmaları kapsamında 122 avcıya 114 bin 387 lira para cezası uygulandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kaçak avcılara ceza yağdı

Av Koruma ve Kontrol Ekipleri'nce kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan denetimlerde Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden Çorum'daki 122 avcıya, 114 bin 387 lira para cezası uygulayan ekipler, 16 yivsiz otomatik av tüfeğine de el koydu.

Cezai işlem uygulanan kişiler arasında avcılık belgesi olmayan kişilerin yanı sıra belgesi bulunmasına rağmen, av kotasını aşan kişilerin de yer aldığına işaret eden yetkililer, belgesiz şekilde 80 bıldırcın ile 5 "tahtalı" olarak bilinen güvercin avlayan ve bunları sosyal medya hesabından paylaşan kişiye ise toplamda 31 bin 809 lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: kaçak av, çorum, Avcılar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER