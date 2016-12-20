Kaçak ağaç kesmenin cezası büyük

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, yeni yıl öncesi kaçak çam ağacı kesilmesine karşı her türlü önlemin alındığını söyledi.

Kimsenin ormanlara zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Üzmez, "Ormanlarımız bizim için çok değerli. Yılbaşı öncesinde 'Süslemek amacıyla ormanlardan ağaç temin edilebilir' sözlerini duymak istemiyoruz." dedi.

Üzmez, "Vatandaşlarımıza 'Ormandan ağaç keserek yeni yılı cezaevinde geçirmeyin' diyoruz. Yeni yıl öncesi kaçak ağaç kesenlere 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bunun yanı sıra bin günü kadar da adli para cezası verilmektedir." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan kaçak ağaç kesimlerine karşı duyarlı olmalarını isteyen Üzmez, "Ormancılık anlamında çok zengin bir ülkeyiz. Anayasal görevimiz ormanları korumak." ifadelerini kullandı.

"Yeni yıla fidan dikerek girelim"

Türkiye'nin orman varlığının artırılması amacıyla çalıştıklarına işaret eden Üzmez, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yılbaşında süslemek için ağaç kesilmesini önlemek ve ülke genelinde fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla 5 yıldır kampanya yürütüldüğünü söyledi.

Bakanlıkça başlatılan "Yeni yıla fidan dikerek girelim" etkinliği kapsamında bu sene de halka ücretsiz fidan dağıtılacağını dile getiren Üzmez, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız dünyada tabii dengenin her geçen gün biraz daha bozulmasından canlı ve cansız çevresel değerler olumsuz etkileniyor. Ekosistemin yeniden tesis edilmesinin en etkili yolu ise yeşil dokuyu artırmak, ağaçlandırma yapmak ve bozuk orman alanlarını iyileştirmek, korumaktır. Bu gayeyle Bakanlık, kendi yaptığı çalışmaların yanında halkımızın da ferdi yapacağı çalışmaları desteklemekte ve isteyen her vatandaşımıza bedelsiz orman ağacı fidanı vermektedir. Bugüne kadar bu amaçla 159 milyon fidan halkımıza bedelsiz verilmiştir."

Türkiye'nin toplam orman alanının 22,3 milyon hektar olduğunu belirten Üzmez, ülke yüzölçümünün yüzde 28,6'sının ormanla kaplı bulunduğuna dikkati çekti. Üzmez, "2023 hedefimiz, ülke topraklarının yüzde 30'unu kaplayacak, yani 23,3 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır." bilgisini verdi.