  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kablo hırsızları kameralara yakalandı

Kablo hırsızları kameralara yakalandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde medyana gelen kablo hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Yer altında bulunan maddi değeri yüksek kabloların farklı zamanlarda çalınmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izleyen jandarma ekipleri, Ergene’nin Ulaş Mahallesi'ndeki hırsızlık olayının görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde, olay yerine araçla gelen şüphelilerin, açtıkları rögar kapaklarının içerisinden kestikleri kabloları aldığı göze çarpıyor.

Jandarma ekipleri önce araç plakasını daha sonra da şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin Tekirdağ dışında Edirne ve Kırklareli’de de kablo hırsızlığına karıştıkları belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kablo hırsızlıklarında yaklaşık 1 milyon liralık zarar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, kablo hırsızlığı
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