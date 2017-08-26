  • 26 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.444
    EURO 4.111
  • BIST 109755.14
    ALTIN 142.745
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü yönetmeliği Resmi Gazete'de

JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü yönetmeliği Resmi Gazete'de

JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün kuruluş, görev-çalışma esasları ve lisans üstü eğitim öğretim esaslarını belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü yönetmeliği Resmi Gazetede

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün kuruluş, görev ve çalışma esasları ile lisans üstü eğitim öğretim esaslarını belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün akademik ve yönetim birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma esasları ile enstitü tarafından yürütülen lisans üstü eğitim öğretim ve diğer eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Yönetmelik, enstitünün alt birimlerinin yönetime ait fonksiyonlarını, görevlerini ve hizmete ilişkin diğer hususları ile enstitüde lisans üstü eğitim öğretim, sınavlar, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı faaliyetlere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, enstitünün faaliyet alanlarında şunlar yer alıyor:

"Teşkilatın ihtiyaç duyduğu alanlarda lisans üstü eğitim öğretim yapmak. Akademi için öğretim elemanı yetiştirmek. Teşkilatın ihtiyaç alanlarına yönelik yönetici adayı personel yetiştirilmesi için kurs, sertifika ve diğer eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasını Akademi Araştırma ve Eğitim Merkezleri Müdürlüğü ile koordine içinde planlamak ve yürütmek. Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. Akademik danışmanlık hizmetleri yapmak. Bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetleri düzenlemek. Başkanlığın emirleri doğrultusunda diğer akademik çalışmaları yapmak."

Etiketler: JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenl, resmi gazete
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER