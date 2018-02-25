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Buradasınız : » » JÖH ve PÖH ekipleri sınırda

JÖH ve PÖH ekipleri sınırda

Kilis'te vatandaşlar, Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen JÖH ve PÖH'lere sevgi gösterisinde bulundu.

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JÖH ve PÖH ekipleri sınırda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen 20 Ocak'ta Suriye’nin Afrin bölgesinin terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Harekat kapsamında Afrin kırsalında bulunan Kilis ve Hatay'ın ilçelerine yönelik roket ve havanlı saldırıların yapıldığı çok sayıda köy ve stratejik nokta terör unsurlarından alınarak özgürleştirildi.

Harekat kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinden yola çıktı.

Bu esnada ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, zırhlı araçların birinden çalınan marşlar eşliğinde güvenlik güçlerini uğurlamak üzere merkez önünde bir araya geldi.

Vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoy daha sonra Kilis'in Gülbaba köyünden geçerek sınır hattına ulaştı.

Köyün girişinde ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu karşılayan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah bismillah Allahuekber", "En büyük asker bizim asker" gibi sloganları atarak, askeri birliğe destek verdi.

"Bunlar Osmanlı tokadı yiyecek"

Vatandaşlardan Hasan Kesici, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi herkesin birlik ve beraberlik içerisinde, ülkesinin yanında olduğunu söyledi.

Bugün "Kürtleri savunuyoruz" diyenlerin yalan söylediklerini belirten Kesici, "Burada birlik olmamız lazım, dış güçler bunu görsünler. Onlar bizden korkuyorlar bunu iyi biliyoruz. Bundan eminiz Türk'ü, Laz'ı, Kürt'ü, Çerkez'i Alevi'si biz hepimiz biriz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet' Bunların Kürtlerle hiçbir alakası yok. 'Kürtleri savunuyoruz' diyorlar, hiçbir alakası yok. Biz de Kürt'üz. Kürtleri savunmuyorlar biz ne istiyorsak devletimiz bize katbekat veriyor. Bugüne kadar bir dediğimizi iki yapmadı. Bunlar neyin derdinde, neyin hesabını yapıyor? Bunlar Osmanlı tokadını yiyecek."

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, sınır, pöh, Kilis, JÖH
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