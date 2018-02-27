JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen JÖH ve PÖH ekiplerini taşıyan çok sayıda zırhlı araç konvoyu Hatay'a geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polise sevgi gösterisinde bulundu.

Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden konvoy, buradan da Afrin'e geçecek.

Kaynak: AA