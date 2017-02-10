JÖH birlikleri PKK'ya göz açtırmıyor

Bitlis'te dondurucu soğukta fedakarca vatan savunması yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, kırsal alanları didik didik arayarak teröristlere göz açtırmıyor.

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İl Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı JÖH birlikleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Devletin her türlü imkanını seferber ettiği güvenlik güçleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kırsalda arazi arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için adeta kar altında yaşayan birlikler, dondurucu soğuğa rağmen elleri tetikte bekliyor.

Mehmetçik teröriste göz açtırmıyor

Tatvan-Van karayolunun Kesan Deresi mevkisinde belirledikleri güvenli bölgede kurdukları çadırlarda konuşlanan JÖH birlikleri, kırsal alanları didik didik tarayarak, teröristlere göz açtırmıyor.

Zor şartlara hazırlıklı olan Mehmetçik, kış koşullarına uygun kıyafet ve donanımıyla terör örgütüne ve kaçakçılık olaylarına karşı gece gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor.

JÖH birlikleri, Türkiye'nin en soğuk illeri arasında bulunan ve en fazla kar yağan illerinden Bitlis'te görevini başarıyla yerine getiriyor. AA