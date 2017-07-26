  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Jet-ski ile Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandılar

Bodrum'dan jet-ski ile Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan 2 kaçak ve 2 organizatör yakalandı.

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Jet-ski ile Yunanistana kaçmak isterken yakalandılar

Bodrum'da, jet-ski ile Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan 2 kaçak ve 2 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, 2 kaçağın Bodrum'dan jet-ski ile Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adasına geçmeye çalışacağı yönündeki ihbar üzerine Akyarlar Mahallesi Hüseyin Burnu açıklarında tedbir aldı.

Durdurulan jet-ski'de biri Suriye, diğeri Irak uyruklu iki kaçak ve göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen H.S. isimli Türk kaptan yakalandı.

Soruşturma çerçevesinde yasa dışı geçişlerde organizatörlük yaptığı tespit edilen C.B. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Kaçaklar işlemlerinin ardından Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilirken, iki organizatör adliyeye sevk edildi.

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