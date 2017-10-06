Japonya'ya beyaz et ihracatı başlayacak

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yamanyılmaz, "Japonya'dan Türk beyaz etine onay geldi. Önümüzdeki bir ay içinde ihracatla ilgili prosedürler bitmiş olacak." dedi.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz yaptığı açıklamada, ihracat rakamlarının geçen yıla göre yüz güldürecek seviyelere yükseldiğini söyledi.

Eylülde su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 arttığını belirten Yamanyılmaz, Birliğe bağlı ihracatçıların dış satımının da yüzde 37 artış gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin kültür balığında Avrupa'nın bir numaralı üreticisi olduğunu ifade eden Yamanyılmaz, "Avrupa'da satılan her üç balıktan biri Türk balığı. Sadece bununla değil, biz dünyanın hemen hemen her yerine Türk Hava Yolları vasıtasıyla uçak kargosuyla gönderebiliyoruz ürünlerimizi." diye konuştu.

Yamanyılmaz, Türkiye genelinde yılda 2 milyon ton civarında beyaz et, 18 milyar yumurta, 600 bin ton civarında balık üretiminin olduğunu dile getirdi.

Balığın yüzde 55'inin kültür balığı olduğunu ve her yıl bu oranın daha da arttığını vurgulayan Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"2 milyon ton beyaz etin 400 bin tonu ihracata gidiyor, bu yüzde 20'nin üzerinde bir rakam. Balık ve balık ürünlerinin de yüzde 20 civarı ihraç ediliyor. Su ürünleri ve hayvansal mamullerin sektörel bazda ihracatı, geçen yıl eylül ayına göre Türkiye genelinde yüzde 24, Birlik bazında da yüzde 37 civarında arttı. Bu artış Irak ve Katar'a yapılan ihracatla sağlandı. Irak bizim zaten doğal pazarımız, kanatlı ve diğer ürün talebinden dolayı her gün büyüyen bir pazar. Japonya'dan da Türk beyaz etine onay geldi. Önümüzdeki bir ay içinde ihracatla ilgili prosedürler bitmiş olacak. İlk defa Japonya'ya ihracat yapacağız. Pazar sayımız kısıtlıydı, Irak ve birkaç ülkeye ihracat yapıyorduk ama Japonya pazarı artık bizim için dünya pazarlarının açılması demek. Orada 3 milyar dolarlık pazar var, o pazardan yüzde 10 civarında pay almak istiyoruz. Bunun da ihracatımızı ve Türkiye'deki beyaz et sektörünü büyüteceğini ümit ediyoruz. Japonya pazarı açılınca bizim tavuklarımız kanatlanıp uçacak, başka ülkeler de bunu görünce yeni pazarlar açılacak. Artık daha fazla üretim ve yatırım olur."