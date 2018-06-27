Japon Büyükelçiden üniversite öğrencilerine "diplomasi" semineri

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin (ETÜ) düzenlediği “Diplomasi ve Barış” seminerine katılan Büyükelçi Miyajima “21. Yüzyıl’da Asya ve Japonya” üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl göreve başladığı Ankara’dan Türkiye’nin çeşitli şehirlerine iş ve ve gezi amacıyla seyahat ettiğini belirten Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, “Burada vazife almayı beklemiyordum ancak Türkiye fantastik bir yer.“ ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencilerine “Türkiye’nin bu yüzyılda hangi ülkelerle yakın iş birliği içerisinde görüyorsunuz?” yönelttiği sorudan aldığı farklı yanıtlar arasında “Japonya” cevabını duyan Miyajima, “Diplomasi yapıyorsunuz.” yanıtını verdi.

"Siz gidin safvet-i İslam’ı Japonlarda görün"

Türkiye ve Japonya arasındaki bağların “tarihi” olduğunu anımsatan Miyajima, öğrencilere yaptığı sunumda 1857-1944 yılları arasında yaşamış ve 100 yıl önce Japonya’yı seyahat etmiş Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim’i hatırlattı.

İbrahim’in o yıllarda yaşadığı mahalledeki Japonlarla çektirdiği fotoğrafı sunumunda gösteren Miyajima, fotoğrafın altında İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Süleymaniye Kürsüsünde” eserinde Japonlar hakkında yazdığı “Siz gidin safvet-i İslam’ı Japonlarda görün, o küçük boylu, büyük milletin efradı bugün Müslümanlıktaki erkan-ı siyanette ferid, Müslüman denmek için eksiği ancak tevhid” mısraları paylaştı.

Miyajima, ülkesinin Türkiye’de yaptığı yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Marmara Bölgesinde Honda, Bridgestone, Isuzu, Aisin, Yazaki, Toyota, Daikin, Karadeniz Bölgesinde Sinop’ta Mitsubishi, İç Anadolu Bölgesinde Çankırı'da Sumitomo, Nisshin firmalarının yatırımlarına devam ettiğini belirtti.

Türkiye 2011'de Tohoku'da Japonya'nın yanındaydı

Geçmişte yaşanan afetlerin tarafları birbirine daha da yaklaştığını aktaran Miyajima, ülkesinin İzmit, Düzce ve Van depremlerinde Türkiye’ye yardım gönderdiğini, Türkiye’nin de 2011 yılındaki Tohoku depreminde Japonya’nın yanında yer aldığını söyledi.

Japonya'nın Suriye krizine yönelik Türkiye’de yaptığı yardımların 522 milyon dolara ulaştığını belirten Miyajima, Hatay Reyhanlı’daki kanalizasyon tesisi, BM’nin Gaziantep’te açtığı “Women-only Center”, Dünya Gıda Örgütünün E-Gıda Kart Programı ve engellilere yönelik yardım çalışmalarını örnek verdi.

Japonya’nın “Serbest ve Açık İndo-Pasifik Stratejisi” yürüttüğüne değinen Miyajima, bu stratejinin 3 aşamasını şöyle açıkladı:

“Birinci aşama, özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve piyasa ekonomisi gibi temel değerleri tesis ve teşvik etmek. İkinci aşama, liman ve tren yolları vasıtasıyla altyapı kalkınmasını baz alarak ilişkileri geliştirerek ve ekonomik partnerliği güçlendirerek iktisadi refahı izlemek. Üçüncü aşama ise barış istikrarını temin edebilmektir.”

Türkiye'yle STA görüşmesi devam ediyor

Japonya’nın bölgesel ilişkilerini de değerlendiren Büyükelçi Miyajima, ülkesinin Singapur, Meksika, Malezya, Şili, Tayland, Endonezya, Brunei, Filipinler, İsviçre, Vietnam, Hindistan, Peru, Avustralya ve Moğolistan’la Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) bulunduğunu bildirdi.

Ülkesinin Avrupa Birliği ile STA anlaşmasının imza aşamasında olduğunu vurgulayan Miyajima, Türkiye, Kolombiya ile STA’ların ise görüşme aşamasında olduğunu, Güney Kore’yle görüşmelerin de askıda olduğunu ifade etti.

Japonya’nın çevresindeki mevcut güvenlik meseleleri hakkında ise Büyükelçi Miyajima, Kuzey Kore, Çin ve Rusya’ya değindi.

Japonya'nın kuzeyindeki tartışmalı adalarda Rusya'nın hak iddia ettiğini belirten Miyajima, Çin'in Doğu Çin Denizi’nde hızlı yayılmacı faaliyetleri ve hali hazırdaki durumu değiştirecek girişimlerinin olduğunu ve Güney Çin Denizi’nde ise mevcut durumun “oldu bittiye” getirmek istediğini söyledi.

Selangor tarihi bir zirve

ABD Başkanı Donald Trump’ı ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u bu ay Singapur’da bir araya getiren Selangor Zirvesini “tarihi görüşme” olarak niteleyen Büyükelçi Miyajima, Kuzey Kore’nin dünyayla ilişkilerinin normalleşmesinin Kore yarımadasının nükleerden arındırılmasıyla mümkün olacağını bildirdi.

Pyongyang-Tokyo ilişkilerinin düzelmesine yönelik de Miyajima, “Kaçırılan Japon vatandaşlarının geri teslim edilmesi meselesi çözülmeden Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin normalleşmesi mümkün değildir.” diye konuştu.

Büyükelçi Miyajima, Japonya hükümetinin şimdiye dek 17 Japon’u “kaçırılmış” statüde olduğunu tespit ettiğini, “Muhtemelen Kuzey Kore’yle Bağlantılı Kayıp Japon Komisyonunca” Kuzey tarafından kaçırılanların sayısının 100’ün üzerinde olmasından şüphelenildiğini belirtti.

Miyajima, 1977 yılında henüz 13 yaşında kaçırılan Megumi Yokota’nın tespitlere göre kaçırılan en geç Japon olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA