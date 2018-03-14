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Jandarma'ya FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanması soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 25 askerden 4'ü daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 10'a ulaştı.

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Jandarmaya FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; 7 albay, 8 yarbay, iki üsteğmen ve 3 teğmen ile 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlar kapsamında 9'u ihraç, 5'i emekli 25 subaydan 4'ünün daha gözaltına alınmasıyla albay ve yarbay rütbelerindeki şüphelilerden yakalananların sayısı 10'u buldu.

Yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri için Emniyet'e getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, şüphelilerden 6'sı dün gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: jandarma, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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