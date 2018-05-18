Jandarmanın 'Tak-Bul Gözlüğü' denetimleri hızlandırıyor

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde jandarma tarafından uygulanan sistemde, gözlüğün kamerasına yansıyan verilerin, doğrulanması için hücresel bağlantı ile İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı veri tabanına ulaştırılıyor.

Akıllı gözlük, yeni kimlik ve ehliyet gibi belgelerin yanı sıra plakaları tarıyor. Bu sayede belgelerin doğruluğu ve kişi hakkındaki arama veya yakalama kararları, jandarma personelinin ekranına yansıtılıyor.

Ayrıca, kalabalık ortamlarda yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheli kişilerin tespitini kolaylaştırıyor.

Uygulama Türkiye'de 10 ilde sürdürülüyor. Uygulama ile şehirlerarası sefer yapan bir otobüsteki kimlik kontrolü 3 dakikada tamamlanabiliyor. Uygulama jandarma ekiplerine kolaylık sağladığı gibi vatandaşların da zaman kaybını önlüyor.

Öte yandan jandarma, arama çalışmaları sırasında dedektör köpeklerden de yararlanıyor.

Kaynak: AA