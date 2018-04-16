Jandarmanın en seçkin timleri terörist avında

Yaban hayatını görüntülemek için ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara son 10 gün içerisinde yakalanan teröristlerin görüntüleri incelenirken, teröristlerin kaçış güzergahlarında tedbir alındı.

5 Nisan’daki sıcak çatışmada bir teröristin yaralandığı bilgisine ulaşan ekipler, hassas burunlu köpeklerin yanı sıra insansız hava araçlarıyla da bölgeyi didik didik ediyor.

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl ilk kez Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için giden Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) timleri, geçtiğimiz günlerde 1 tabur olarak Ankara’dan gelip yeniden Maçka ilçesinde operasyonlara başlamıştı.

JOPER’in yanı sıra yine Türk Sİlahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en seçkin askerleri arasında gösterilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri de Giresun kırsalına kaydırılarak operasyonlara katılıyor.

Giresun kırsalında son günlerde ciddi bir hareketlilik tespit edilirken, operasyonların Kürtün-Doğankent arasındaki bölgede yoğunlaştığı belirtildi. Jandarma timlerinin operasyonlarına polis özel harekat ekipleri (PÖH) de destek veriyor.

Kaynak: İHA