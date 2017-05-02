Jandarmanın dikkati FETÖ zanlısını yakalattı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma, durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler, araçtaki Aydın A'nın, Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.