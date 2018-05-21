Jandarma’nın bomba imha uzmanları böyle eğitiliyor

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde canları pahasına görev yapan bomba imha uzmanları Kırşehir’in Kaman ilçesindeki eğitim alanında yetişiyor.

4 ana başlıkta pratik eğitim alıyorlar

17 hafta süren Patlayıcı Madde İmha Uzmanlığı Temel Kursu’nun ilk 10 haftası teorik derslerle geçiyor. Ardından sahaya çıkan kursiyerler, el yapımı patlayıcılar, şüpheli paket imhası, mühimmat tahribi ve meskun mahal operasyonları olmak üzere 4 ana başlıkta pratik eğitim alıyor.

El yapımı patlayıcıların imhasında birinci kural, personelin tehlikeden mümkün olduğunca uzakta tutulması. Müdahale, onların kontrolündeki robotlar tarafından yapılıyor.

“Personelin hayatını minimum riske atarak müdahalemizi gerçekleştiriyoruz”

Patlayıcı Madde İmha Uzmanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Ali Geygel, “Teknolojinin bize vermiş olduğu imkan doğrultusunda müdahaleci personelin hayatını minimum riske atarak malzeme ve teçhizatla müdahalelerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Önce patlayıcının bulunduğu bölgeye küçük keşif robotu gönderiliyor. Arazide rahatlıkla hareket eden bu küçük aracın üzerindeki kamera ile patlayıcı tespit ediliyor.

Sonra sıra imha robotuna geliyor. Jandarma personelinin kontrolündeki robot, kıskacındaki fünyeyle patlayıcıya yaklaşıyor. Fünye, araç üzerindeki kameralar yardımı ile patlayıcının yanına bırakılıyor ve imha işlemi gerçekleşiyor.

Şüpheli paketlerde devreye X-Ray cihazı giriyor

Şüpheli paketlerin imhasında da benzer bir yöntem uygulanıyor. Ancak müdahaleyi planlamak için şüpheli paketin içeriğini öğrenmek gerekiyor. Burada da devreye taşınabilir X-Ray cihazı giriyor. Özel kıyafetlerini giyen bir personel dikkatlice görüntü alıyor.

Şüpheli pakete müdahale yine robot aracılığıyla yapılıyor. Ancak bu sefer fünye değil, su kullanılıyor. Robot aracılığıyla fırlatılan basınçlı su, paketin içindeki düzeneği, harekete geçmesine fırsat vermeden etkisiz hale getiriyor.

“Korku ve heyecan içinde görevimi yapmaya çalışıyorum”

Tüm bu teknolojik gelişmelere rağmen, bomba imha uzmanları her an hayatlarını ortaya koyarak görev yapıyor.

Patlayıcı Madde Uzmanı Çavuş Ali Bekar, “Bombanın başına gittiğim zaman can tatlı. O malzemeyi oraya koyan kişinin amacı ona gelecek kişiyi öldürmek. Benim de amacım ölmemek. Ben bu korku ve heyecan içerisinde görevimi yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçleri için patlayıcılar her zaman hedef değil. Özellikle meskun mahal operasyonlarında, patlayıcılar önemli bir araç haline geliyor. Binaların kapıları patlayıcı ile açılarak güvenli ve ani operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Patlayıcı Madde Uzmanı Jandarma Başçavuş Volkan Çolak, “Eğer kapının arkasında da ikinci bir tuzaklama varsa doğal olarak o da harekete geçmeden etkisiz hale getirilmiş olur” dedi.

Patlayıcılarla sadece kapılar değil duvarlar da aşılıyor. Ancak duvarlarda deliği açan patlayıcının kendisi değil, patlayıcı ile desteklenen su. Uzman Çolak, “Patlayıcı maddenin enerjisini su ile oradaki alana yönlendirmiş oluyoruz. Patlayıcı madde genleştiğinde dışarıya basınç veriyor. Su, bu basıncı uygulandığı noktaya odaklamaya yarıyor” diye konuştu.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, patlayıcı madde imha uzmanı olarak Türkiye'nin dört bir yanında görev alıyor.

Kaynak: TRT Haber