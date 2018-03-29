Jandarma'dan "ters" paylaşım: Zoru başarırız, imkansız zaman alır

Fotoğraf, Jandarma'nın Twitter hesabından #TBT (Throwback Thursday) etiketiyle paylaşıldı. Fotoğrafta, ters bir şekilde "Zoru başarırız imkansız zaman alır" ifadeleri yer aldı.
"˙ɹılɐ uɐɯɐz zısuɐʞɯ! zıɹıɹɐşɐq nɹoz" #tbt #JandarmaHavacılık pic.twitter.com/m9ldu16iMD— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 29 Mart 2018
Fotoğrafın hikayesi
1990 yılında TSK envanterine giren Sikorsky S-70 model helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendislerinin , S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısına rağmen, üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Vecihi İyigün, boş ağırlığı 4347 kilogram olan Sikorsky S-70'e takla attırdı
Sikorsky tanıtımlarında kullandı
Bu manevra sırasında çekilen bu fotoğraf ise hem Sikorsky tarafından tanıtımlarda kullanıldı hem de o dönem bir çok havacılık ve askeri dergiye kapak kapak oldu.