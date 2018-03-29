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Buradasınız : » » Jandarma'dan "ters" paylaşım: Zoru başarırız, imkansız zaman alır

Jandarma'dan "ters" paylaşım: Zoru başarırız, imkansız zaman alır

Jandarma Genel Komutanlığı, Türk pilotun "Loop" hareketi yaptırdığı Sikorsky'e ait fotoğrafı paylaştı.

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Jandarmadan &quot;ters&quot; paylaşım: Zoru başarırız, imkansız zaman alır

Fotoğraf, Jandarma'nın Twitter hesabından #TBT (Throwback Thursday) etiketiyle paylaşıldı. Fotoğrafta, ters bir şekilde "Zoru başarırız imkansız zaman alır" ifadeleri yer aldı.

Fotoğrafın hikayesi

1990 yılında TSK envanterine giren Sikorsky S-70 model helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendislerinin , S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısına rağmen, üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Vecihi İyigün, boş ağırlığı 4347 kilogram olan Sikorsky S-70'e takla attırdı

Sikorsky tanıtımlarında kullandı

Bu manevra sırasında çekilen bu fotoğraf ise hem Sikorsky tarafından tanıtımlarda kullanıldı hem de o dönem bir çok havacılık ve askeri dergiye kapak kapak oldu.

Etiketler: jandarma
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