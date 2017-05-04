  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Jandarma'dan "Star Wars" gününe özel paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, sinema filmi "Star Wars"ın hayranları tarafından her yıl 4 Mayıs'ta kutlanan "Dünya Star Wars Günü" dolayısıyla fotoğraflı mesaj yayımladı.

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Jandarmadan &quot;Star Wars&quot; gününe özel paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığınca, sinema filmi "Star Wars"ın hayranları tarafından her yıl 4 Mayıs'ta kutlanan "Dünya Star Wars Günü" dolayısıyla fotoğraflı mesaj yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından "Dünya Star Wars Günü"ne özel hazırlanan görsel paylaşıldı.

Bir jandarma personeli ile filmden robot karakterlerin bulunduğu görselde, "Karanlık güçlerin korkulu rüyası @Jandarma... #StarWarsDay" mesajı yer aldı.

Mesaj, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni aldı ve bir çok kez paylaşıldı.

Etiketler: jandarma genel komutanlığı, dünya star wars günü, sosyal medya
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