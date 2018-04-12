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Buradasınız : » » Jandarmadan sınır köylerinde FETÖ operasyonu

Jandarmadan sınır köylerinde FETÖ operasyonu

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

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Jandarmadan sınır köylerinde FETÖ operasyonu

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır köyleri Paşaköy ve Ahırköy'de FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ihraç edilen eski memur M.M., örgütün şirketinde sekreterlik yaptığı belirlenen F.G.M., öğretmenlikten ihraç edilen C.Y., İstanbul Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan H.Y. ile Y.Y, M.D. ve E.D. gözaltına alındı.

Zanlıların bir kısmında Bank Asya hesabı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kaydı, yurt dışı çıkış yasağı ve arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan operasyonlarda yakalanan 4 Afgan uyruklu kaçak da İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, jandarma, gözaltı, fetö, Edirne
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