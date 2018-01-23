Jandarma'dan sıfırın altında 8 derecede kurtarma tatbikatı

Bolu Kartalkaya Jandarma Karakolu'nda geçici görevli Jandarma Komando Özel Asayiş Tugay Komutanlığı'na bağlı JÖAK timi ile JAK üyelerinden oluşan ekip, tipi altında gerçekleştirilen tatbikatın ilk aşamasında kayak ve snowboard yaparken pistlerden çıkarak kaybolan tatilciyi kurtarmak için harekete geçti.

Senaryo gereği 156 Jandarma ihbar hattından yardım isteyen yaralı tatilcinin yerini belirleyen ekipler, bölgeye kar motorları ile gitti.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekip, daha sonra sedyeyle kar motoruna taşıdığı kişiyi, belirlenen noktada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise Ramazanbeyderesi mevkisinde kaybolan ve acil çağrı butonu ile yardım isteyen tatilcinin kurtarılması için yola çıkıldı.

Kar motorlarıyla bölgeye hareket eden tim, yaklaşık 15 dakika içerisinde çağrı butonun bulunduğu alana ulaştı. Aşırı soğuk hava nedeniyle üşüyen kişiye sıcak çay ve çikolata ikram eden ekip, sağlık kontrolünün ardından tatilciyi kaldığı otele bıraktı.

15 dakikada kaybolan vatandaşlara ulaşılıyor

Geçen sezon 10 kaybolma, bu sezon ise 6 kaybolma ve 2 mahsur kalma olayına müdahale ettiklerini belirten Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muammer Yardımcı,

"Öncelik olarak 333 adet bilgilendirme levhası, cep telefonunun çekim alanı dışında kalan yerlerde ise 60 adet acil çağrı butonu yerleştirdik. Vatandaşlarımız butona bastığında karakolumuza bulunan kablosuz çağrı sisteminde görülmektedir. Bilgisayar üzerine yerleştirdiğimiz haritada kaç nolu butonun yandığını görmekteyiz. Bu bilgiler ışığında 15 dakika gibi kısa bir sürede kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmaktayız."

Kaynak: AA