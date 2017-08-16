  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.527
    EURO 4.127
  • BIST 106861.99
    ALTIN 144.323
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

Operasyonda yurt dışından kaçak getirilen bin 619 cep telefonu ve 67 cep telefonu kapağı ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirilen bin 619 cep telefonu ve 67 cep telefonu kapağı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye kaçak cep telefonları getirildiği bilgisini alan jandarma, ihbar üzerine bir aracı Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyü yakınlarında durdurdu.

S.K'nın kullandığı araçta yapılan aramada, arka koltukta battaniyeye sarılı şekilde gizlenmiş 5 çanta içinde kaçak bin 619 cep telefonu ve 67 cep telefonu kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K, gözaltına alındı. Para cezası uygulanan S.K, ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaçak cep telefonları, cep telefonu kapakları ve olayda kullanılan araç, Gümrük İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler: jandarma, Kaçak cep telefonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER