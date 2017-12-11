Jandarma'dan "glock" operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen "glock" marka tabancaların suç örgütlerine dağıtılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma siber suçlarla mücadele birimleri, sosyal medya hesaplarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden B.K'nin sosyal medya hesabındaki pek çok fotoğraf karesinde, elinde uzun namlulu olanlar da dahil farklı silahlarla poz verdiğini belirlendi. Ekipler, paylaştığı fotoğraflar üzerinden şüphelinin plakasını tespit ettikleri aracını da takibe aldı.

E-5 karayolu üzerinde operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden B.G'yi araç içerisinde yakaladı. "Kasten adam öldürmek" suçundan arandığı ortaya çıkan diğer şüpheli B.K ise hareket eden araçtan aşağıya atlayarak kaçmaya çalışırken durduruldu.

Yapılan aramada, aracın arka bölümünde özel olarak gizlenmiş şekilde çanta içerisinde glock-17 marka 5 tabanca ve bunlara ait 11 şarjör bulundu.

Piyasada yüksek fiyata satılan silahları, İstanbul'da referanslı kabul ettikleri kişiler vasıtasıyla sattıkları öne sürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA