  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Jandarmadan "drone"lu uyuşturucu operasyonu

Ormanlık alanda 3 bin 74 kök Hint keneviri ile 12,9 kilogram esrar ele geçirdi.

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Jandarmadan &quot;drone&quot;lu uyuşturucu operasyonu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda drone ile tarama yapan jandarma ekipleri, 3 bin 74 kök Hint keneviri ve 12,9 kilogram esrar ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Belenalan köyündeki ormanlık araziyi havadan drone ile taradı.

Kontrollerde 5 kilometrelik alanda 4 ayrı yerde özel sulama sistemiyle yetiştirilen Hint kenevirlerini gören ekipler, bölgedeki geniş çaplı aramada bir barakada esrar bulunduğunu da tespit etti.

Operasyonda, 3 bin 74 kök Hint keneviri ile baraka içinde gizlenmiş 12,9 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K, T.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Etiketler: ormanlık alan, hint keneviri, drone
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