Jandarmadan "drone"lu uyuşturucu operasyonu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda drone ile tarama yapan jandarma ekipleri, 3 bin 74 kök Hint keneviri ve 12,9 kilogram esrar ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Belenalan köyündeki ormanlık araziyi havadan drone ile taradı.

Kontrollerde 5 kilometrelik alanda 4 ayrı yerde özel sulama sistemiyle yetiştirilen Hint kenevirlerini gören ekipler, bölgedeki geniş çaplı aramada bir barakada esrar bulunduğunu da tespit etti.

Operasyonda, 3 bin 74 kök Hint keneviri ile baraka içinde gizlenmiş 12,9 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K, T.K. ve S.K. gözaltına alındı.