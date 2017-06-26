Jandarmadan 'drone'lu denetim

Muğla'nın Ula ilçesindeki "sakin kent" Akyaka Mahallesi'nde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşan uzun araç kuyruklarını "drone" ile izleyerek, duruma müdahale etti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, bayram dolayısıyla özellikle turistik merkezler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula'daki güzergahlarda 37 ekiple uygulama ve yol kontrolü yaptı.

Ekipler, uygulamada, emniyet kemeri ve alkol denetimi gerçekleştirdi. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşların bayramını da kutladı.

"Sakin kent"te yoğunluk

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan gelen tatilciler, Akyaka girişinde oluşan uzun kuyruk nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı. Akyaka'ya 3 saatte yaklaşık 25 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi de görev yaptı.

Oluşan uzun araç kuyrukları jandarma ekiplerince "drone" ile izlendi. Mahalle girişinde "drone" ile alınan görüntüler motorize jandarma timlerine iletilerek, trafik akışının hızlanması ve sürücülerin güven içinde ilerlemesi sağlandı.

Akyaka'ya gelen sürücüler de jandarma timlerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.